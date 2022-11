Il GAL Molise Verso il 2000 organizza il “Workshop di autocostruzione con materiali di scarti agricoli” dal 3 al 5 novembre 2022 presso la Sala Conferenza, Viale Monsignor Bologna n. 15, Campobasso.

L’iniziativa si inserisce nel progetto comunitario “AWeS0Me Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material”, finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliero INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014 – 2020.

Il workshop, rivolto ai professionisti del settore edile, alle imprese di costruzione nonché agli operatori agricoli, sarà organizzato in 2 parti. Nella prima fase che avrà luogo il 3, 4 e 5 novembre 2022 verranno illustrate le operazioni preliminari necessarie per la posa in opera di un cappotto termico in paglia e calce su una parete interna di mq 42, le tecniche di misurazione dei parametri/coefficienti della parete e infine gli intervenuti potranno personalmente partecipare alla realizzazione del cappotto termico.

Nella seconda fase, prevista per il 17 e il 18 novembre 2022 verrà invece eseguito l’intonaco. Completata l’asciugatura della paglia, dunque, i partecipanti al workshop potranno preparare l’intonaco in calce cruda e garantire la sua posa direttamente sul supporto in paglia e calce.

Ecco il programma completo:

Giovedì 3 novembre:

Ore 14.30: Il progetto AWeS0Me

Dott.ssa Clea Zurlo, Responsabile della Comunicazione GAL Molise Verso il 2000

Ore 14.40: Operazioni preliminari – Illustrazione

Allestimento dell’area di intervento, smontaggio degli impianti, pulizia della parete esistente, rinzaffo in calce idraulica, predisposizione zoccolatura e preparazione listelli distanziatori. Mario Ferrarelli (Terrabuildingdesign)

Ore 15:00 Misurazione dei parametri prima dell’inizio dei lavori

Determinazione di parametri/coefficienti della parete allo stato di fatto mediante l’ausilio della telecamera termica coadiuvate delle sonde di temperatura e umidità relativa, e dei dati relativi all’ambiente col supporto della stazione microclimatica.

Arch. Alessandro Fioralba, Esperto Esterno progetto AWeS0Me

Dott. Giovanni Plescia, Esperto Esterno progetto AWeS0Me

Ore 15:30 Pre-Formazione imprese partecipanti

Organizzazione delle fasi di lavoro con la spiegazione delle fasi di lavoro, indicazione dei materiali e degli attrezzi da utilizzare, formazione e controllo per l’esecuzione delle operazioni in sicurezza. Mario Ferrarelli (Terrabuildingdesign)

Ore 16:00 Fasi di lavoro in autocostruzione

Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento. Mario Ferrarelli (Terrabuildingdesign)

Ore 18:00 Chiusura dei lavori

Venerdì 4 novembre:

Ore 09.30: Formazione e divulgazione ai partecipanti diretti (imprese) e indiretti (professionisti, enti, partners)

Divulgazione con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, fornendo dati tecnici e spiegando tutte le fasi di lavoro.

Ore 10:00 Fasi di lavoro in autocostruzione

Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.

Ore 13:00 Pausa Lavori

Ore 15:00 Fasi di lavoro in autocostruzione

Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.

Ore 18:00 Chiusura lavori

Sabato 5 novembre:

Ore 09.30: Formazione e divulgazione ai partecipanti diretti (imprese) e indiretti (professionisti, enti, partners)

Divulgazione con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, fornendo dati tecnici e spiegando tutte le fasi di lavoro.

Ore 10:00 Fasi di lavoro in autocostruzione

Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.

Ore 13:00 Pausa Lavori

Ore 15:00 Fasi di lavoro in autocostruzione

Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.

Ore 18:00 Chiusura lavori

Giovedì 17 novembre:

Esecuzione dell’intonaco

Completata la fase di asciugatura della paglia, preparazione dell’intonaco in calce cruda e posa direttamente sul supporto in paglia e calce.

Venerdì 19 novembre:

Conclusione del Workshop

Terminata l’asciugatura si procede alle rifiniture sull’intonaco, riposizionamento degli impianti e raccolta dei dati finali sulla parete.