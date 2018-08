L’uomo è ricoverato in ospedale per una sospetta overdose. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nel suo ufficio. Dalle prime informazioni sembra che il professionista non rispondesse più al telefono nonostante i numerosi tentativi per contattarlo. A dare l’allarme è stato il padre che ha subito avvisato i Vigili del Fuoco per verificare cosa fosse accaduto al figlio. Sono stati i pompieri ad allertare il 118 per il trasporto d’urgenza al ‘Veneziale’. Da quanto si apprende l’uomo sarebbe ricoverato in prognosi riservata.