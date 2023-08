di G.C.

Sempre più vicina la data di scadenza per la presentazione delle domande al test di ammissione per le professioni sanitarie e alla prova di valutazione delle competenze per l’ammissione a Scienze e tecniche psicologiche.

C’è tempo sino alle ore 12.00 del 4 settembre 2023 per presentare la domanda di ammissione alla selezione. Le procedure sono agevoli e digitalizzate. La domanda infatti, deve essere presentata esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello Studente.

È il Rettore Luca Brunese a illustrare le opportunità, le modalità per le procedure di accesso e le relative differenze.

Il prossimo 4 settembre è dunque data da annotare per i futuri studenti e studentesse interessati – in particolare per i due nuovi corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia per le professioni sanitarie e Scienze e tecniche psicologiche – che ampliano e qualificano sempre più l’offerta formativa dell’Università degli Studi del Molise.