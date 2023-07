La Corte d’Appello di Campobasso, oggi giovedì 6 luglio, alle 19.30 ha ufficializzato la nomina dei 20 consiglieri regionali per Regione Molise, fugando anche gli ultimi dubbi che si erano sollevati nelle ultime ore su “eventuali sorprese” in merito ai seggi assegnati: fuori Roberto Di Pardo, dentro Aida Romagnuolo. Secondo i calcoli infatti è scattato il quinto seggio a Fratelli d’Italia e non il secondo a Noi Moderati come tredicesimo seggio nella maggioranza di centrodestra.

Tuttavia questo conteggio sembra aver spiazzato tutti, compresi gli stessi esponenti di centrodestra. In sostanza non è ben chiaro che metodo sia stato preso in considerazione per ottenere questo risultato.