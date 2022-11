Da giorni l’energia elettrica fa ”le bizze” a Venafro, ora andando via, ora arrecando danni all’utenza, ora suscitando diffusa contrarietà. Un artigiano : ”Questa mattina –afferma l’uomo decisamente contrariato- è andata via l’energia elettrica alla mia attività, arrecando danni e problemi al sistema informatico aziendale. Ci siamo dovuti fermare e ho dovuto chiamare una ditta privata esterna per aggiustare e ripristinare il tutto, ovviamente andando incontro a problemi, fermo della lavorazione e danni”. Altra testimonianza ed altre analoghe rimostranze : ”A casa mia da un po’ di tempo –spiega un uomo- andava improvvisamente via l’energia elettrica, col sistema di elettricità che smetteva improvvisamente di funzionare a seguito dell’abbassamento delle levette del contatore domestico dell’energia, che di fatto “staccava” la corrente. Pensando si trattasse di problemi di elettricità alla mia abitazione, e per eliminare l’inconveniente una volta per tutte, ho interpellato un tecnico privato che, ritenendo difettoso il meccanismo che attiva in casa l’energia, ha provveduto a sostituire un pezzo dello stesso contatore, ovviamente con spese a mio carico per lavoro e pezzo nuovo installato. All’indomani però vengo casualmente a sapere che l’inconveniente di casa mia era alquanto diffuso a Venafro, quale conseguenza di problemi a monte nell’erogazione in città dell’energia elettrica da parte dell’Enel”. Infine il resoconto, decisamente allarmato, di altro utente venafrano il quale informa che da un po’ di tempo si verificano a Venafro pericolosi sbalzi di energia elettrica che arrecano danni agli elettrodomestici e soprattutto possono apportare conseguenze serie all’incolumità delle persone. Per tutta questa serie di motivi, e per tant’altro ancora, sarà bene tornare a normalizzare la situazione dell’energia elettrica a Venafro, monitorando il tutto e restituendo sicurezza e tranquillità alle persone ed alle attività.