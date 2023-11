di T.A.

IN CALENDARIO LUMINARIE, CONCORSI, ALBERI NATALIZI, PIZZICA, TARANTA DALLA PUGLIA E TRENINO NATALIZIO PER LE STRADE DELLA CITTA’

Pro Loco Venafro -presidente la sig.ra Ernestina Iannacone e diverse decine di iscritti ambosessi – in piena attività e in tutto fermento operativo per accogliere al meglio l’imminente Natale per la gioia di piccoli e grandi. Nel vasto programma dell’associazione, secondo quanto trasmesso dal segretario Isidoro Boggia, luminarie natalizie su tante strade e piazze cittadine e mega alberi sempre natalizi sugli spiazzi più centrali ed accoglienti. Sempre la Pro Loco indice per lo stesso periodo il concorso a premi “Venafro che brilla” perché i privati abbelliscano propri balconi e giardini con luminarie natalizie. Ai più suggestivi tra siffatti allestimenti andranno buoni acquisti offerti da commercianti venafrani, con premiazione nella mattinata dell’ultimo dell’anno in Piazza Garibaldi al rione Porta Nova. Ma prima, il 10 dicembre a partire dalle h21.00 ancora nel cuore del rione Porta Nova, ossia in piazza Garibaldi, appuntamento con “Sud Folk”, serata di pizzica e taranta dalla Puglia. Nel corso della serata, fanno sapere dalla Pro Loco, ci saranno musica, canti, balli, bruschette, amore e tarantella per inaugurare “Illumina Venafro”, le luminarie su tante strade e piazze dell’abitato cittadino. A coronamento del tutto, nei giorni dell’intero periodo natalizio, girerà per l’abitato il coloratissimo trenino itinerante per la gioia certa dei più piccoli e la garantita soddisfazione di mamme, papà, nonni e tant’altri. I fondi per allestire tale ricco programma festivo natalizio verranno offerti dai commercianti di Venafro tramite libera offerta promossa dalla Pro Loco. Tutto questo avverrà nei quartieri a sud dell’abitato e nelle nuove aree residenziali della pianura appunto su iniziativa della Pro Loco, encomiabile nello specifico. Alla Venafro Antica, analogamente da abbellire con luci natalizie ed iniziative varie per il Natale alle porte perché nessuno si senta escluso, penserà il Comune ? E’ l’auspicio di titolari di attività artigianali ed esercenti commerciali che operano nei quartieri antichi, nonché delle famiglie che vi risiedono. Venafro e venafrani quindi in pieno fermento al fine di accogliere la Nascita dell’Uomo in tutta allegria e convinta partecipazione.