di T.A.

NEL CONTEMPO CI SONO PRIVATI CHE ABBELLISCONO IN PROPRIO “VICO PARASACCO” NELLA CITTA’ ANTICA.

Tutti assieme -ProLoco, aziende imprenditoriali e commercianti della città- al fine di rendere bello ed interessante l’imminente Natale2023 di Venafro. Così in estrema sintesi per dire delle iniziative dell’immediato futuro perché l’appuntamento natalizio sia coinvolgente al massimo per tutti, a prescindere da età, sesso ed estrazione sociale. Questo, di cui diremo di seguito, nelle nuove aree residenziali a sud della città. Ma non mancano iniziative di privati anche nella Venafro Antica, come addobbi e luci allestiti dai residenti del tipico “Vico Parasacco” al rione Mercato al fine di migliorare l’immagine del loro abitato per l’imminente Natale. Ed altro ancora, vogliamo ritenere, ci sarà nelle prossime settimane sempre nel centro storico da parte di residenti di altre zone dell’abitato antico affinché ovunque si “respiri” aria della festa che sta per arrivare per celebrare come si conviene la nascita dell’Uomo. E torniamo a quanto programmato dalla Pro Loco di Venafro all’unisono con aziende, imprenditori e commercianti nella parte meridionale dell’abitato. Il ricco cartellone titola “ILLUMINA VENAFRO” e in effetti si tratterà di “luminarie natalizie –si legge nell’apposito manifesto – nelle principali strade della città. Un ricco e variegato programma di eventi con musica, zampognari, babbo natale, giochi per i bimbi, trampolieri, trenino, stand gastronomici e tant’altre sorprese”. Il dettaglio del cartellone : il 10 dicembre in piazza Vittorio Emanuele “Un dono per un dono”, quindi “Natale è” concerto della Schola Cantorum Lino Cappello alla Chiesa dei SS Martino e Nicola e dalle h 21.00 a Porta Nova “Concerto sud folk” con pizzica e taranta dalla Puglia. A seguire dj e stand gastronomici. Sabato 16 dicembre,h 19.30, “Concerto di Natale “della predetta Schola Cantorum alla

Chiesa dei SS Martino e Nicola. Domenica 17 nel pomeriggio a Porta Nova “Saluto di Natale” degli alunni dell’infanzia del Pilla, quindi Trenino per le vie della città, Street Band Sassinfunky, area bimbi con mascotte, babbo natale e palloncini, trampoliere natalizio, giocoliere, clownerie, e spettacolo di magia natalizia con Mago Marco Ludovico. Domenica 31 dicembre in mattinata a Porta Nova degustazione sciusc’, premiazione concorso “Venafro che brilla”, brindisi prosecco e sciusc’, fuochi d’artificio, dal tardi pomeriggio apericena e dalle h 22 “Aspettando la mezzanotte” con dj fino al mattino. Un ricco cartellone, cioè, perché si possa percepire l’aria della festa, lasciandosi coinvolgere.