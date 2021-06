di Tonino Atella

Prima i privati residenti, evidentemente esasperati e preoccupati dalla cosa, e quindi le istituzioni pubbliche di Venafro “in campo”, addirittura “in lotta” assieme per combattere una minaccia consistente e preoccupante : la presenza di zecche ed enormi topi nel rione Colle, il popoloso quartiere a nord della città. Nei giorni scorsi, dopo aver tanto a lungo denunciato ed aver atteso inutilmente l’intervento pubblico di disinfestazione e derattizzazione del loro rione, gli stessi abitanti del Colle si erano armati di santa pazienza nonché di attrezzature e sostanze idonee a debellare la minaccia, provvedendo a disinfettare e derattizzare in proprio strade, vicoli, usci di case e tant’altro della loro zona di residenza, appunto il quartiere Colle ai piedi del Castello medievale, per vivere in maniera più tranquilla e sicura.

Ed a ruota, finalmente e dopo che i privati avevano tanto “tuonato”, ecco scendere in campo anche le istituzioni pubbliche preposte della città provvedendo a portare pulizia, decoro, decenza e tranquillità nell’area in questione. Probabilmente se l’intervento dell’apparato pubblico fosse stato anticipato di settimane non si sarebbe arrivati alle paure di tanti cittadini al Colle di Venafro, evitando loro di dover derattizzare e disinfestare in proprio, cosa questa abbondantemente assurda e fuori luogo.