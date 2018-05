Nella giornata di ieri (mercoledì) un’accentuata ondulazione atlantica è andata ad alimentare la formazione di una circolazione depressionaria precedentemente creatasi per il cut-off della prima perturbazione di maggio. Gli effetti ad essa relativi si sono visti sulla regione già dalla serata di ieri. Nella giornata odierna il tempo rimarrà perturbato con piogge e temporali frequenti e localmente di forte intensità su buona parte della penisola. Le precipitazioni più importanti potranno concentrarsi proprio sul versante adriatico.

Nei giorni a seguire la depressione continuerà a sortire i sui effetti in termini di piogge e temporali su tutta la regione. Nel corso del fine settimana il minimo di bassa pressione si colmerà lentamente e le precipitazioni, nonostante una generale attenuazione, saranno ancora possibili sia sulla provincia di Isernia che su quella di Campobasso. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo nel dettaglio fino al week-end

Giovedì: giornata intensamente perturbata dal mattino fino a sera con piogge e temporali sparsi su tutta la regione. In serata le precipitazioni potrebbero diminuire di intensità. Temperature in diminuzione comprese tra i 9 di minima e i 14 gradi di massima. Venti moderati da est nordest.

Venerdì: al mattino frequenti precipitazioni con associati temporali sparsi su tutta la regione. Nel pomeriggio le piogge si alterneranno a schiarite. In serata fenomeni meno intensi con miglioramento sul basso Molise. In nottata miglioramento generale su tutta la regione. Temperature stazionarie su valori freschi. Venti deboli.

Sabato: al mattino variabile con ampi spazi di sereno. Dal pomeriggio le nubi aumenteranno di nuovo apportando piogge e temporali sparsi sulle aree interne. In serata cessazione dei fenomeni e schiarite diffuse. In nottata potrebbero riprendere le piogge sulla costa e basso Molise. Temperature in ripresa ma ancora diffusamente sotto i 18 gradi.

Domenica: la giornata festiva inizierà con piogge diffuse su tutta la regione. Possibili temporali. Le precipitazioni si protrarranno fino al pomeriggio. Un miglioramento generale delle condizioni del tempo si avrà solo a partire dalla serata. Temperature stazionarie rispetto alla giornata precedente