di Redazione

Investimenti per 156 mln dal 2024 al 2029 e 27,7 mln annui dal 2030

La proposta di legge sulla promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel mondo agricolo, ha ricevuto il suo primo si alla Camera dei Deputati con 135 voti a favore, 79 contrari e 6 astenuti. Ora il Senato potrà trasformarla in legge dello Stato, garantendo ai giovani l’ingresso dal portone principale nelle imprese agricole, assicurando loro promozione e sostegno.

Una misura necessaria per il rilancio del sistema produttivo agricolo favorendo il ricambio generazionale necessario per dare futuro al settore agricolo che tanta importanza ha nella società e nell’economia nazionale.

Per questo si è investito sui giovani imprenditori agricoli istituendo permanentemente il “Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura”, prevedendo un regime fiscale agevolato per il primo insediamento, agevolazioni per la compravendita dei terreni agricoli necessari, un credito d’imposta per le spese di partecipazione a corsi di formazione, per l’ampliamento delle superfici coltivate. Infine si prevede la vendita diretta nei mercati comunali per distribuire ai cittadini il frutto del loro lavoro in modo economico e conveniente.