Anche nel Molise si sentono le ingiustizie causate dal capitalismo,in Italia e nel mondo: per gli operai e le classi popolari continua il calvario dei sacrifici, del lavoro precario, della disoccupazione, del supersfruttamento; si allunga l’orario di lavoro per ingrassare i grandi azionisti; si tagliano le spese su scuola, salute, trasporti, per pagare il debito pubblico alle banche.

Il capitalismo sta aggredendo la natura come mai era avvenuto in tutta la storia dell’umanità. Dove domina il profitto, non può regnare il rispetto della natura. I partiti del capitalismo hanno due tronconi. Quelli “europeisti” (PD e satelliti e parte della destra) che vogliono subordinare i lavoratori alle ambizioni spartitorie dei capitalisti europei nella gara con gli imperialismi di USA e Cina.

Quello nazionalista (Lega, destra oscurantista, sparuti gruppetti neofascisti) che vogliono utilizzare la insofferenza popolare contro l’UE per mettere i salariati del proprio paese contro i salariati degli altri paesi, contro gli immigrati, contro i diritti delle donne e degli oppressi, nel mentre difendono le vecchie politiche di rapina del capitale finanziario.

ll governo Lega-M5S, le sue politiche di elemosine sociali messe a carico dei destinatari con i suoi progetti di ulteriore detassazione dei capitalisti a spese dei lavoratori, sono un esempio chiarissimo dell’inganno populista.

Il problema non è tra la Lira e l’Euro o il colore politico di chi governa al centro o in Regione, ma sta nel sistema capitalista, marcio nelle sue fondamenta, divenuto ormai incapace di assicurare il progresso. I lavoratori non hanno interesse a questa gara tra briganti capitalisti: “proletari di tutti i paesi, unitevi ! ” scriveva Marx nel Manifesto. Una parola d’ordine rivoluzionaria, più attuale che mai.

La sinistra “riformista” rimane un’illusione senza futuro nell’epoca che distrugge le vecchie conquiste sociali e democratiche, perché ha esaurito i margini ridistributivi all’interno del sistema. L’alternativa storica rimane tra rivoluzione e reazione: o il movimento operaio rovescia il capitalismo, o il capitalismo trascinerà le giovani generazioni verso un futuro di miseria, di crisi ambientali, di guerre.

Si obietta che “la classe operaia non esiste più o non può più lottare”…Nulla di più falso !

I salariati non sono mai stati così numerosi al mondo. È vero, hanno subito tante sconfitte. Ma il conflitto sociale resiste e molta brace cova sotto la cenere; anche nel Molise, con le continue agitazioni per il lavoro per i licenziamenti subiti negli anni, dalle realtà aziendali più grandi smantellate, sino alla vertenza per la stabilizzazione degli ex operai cantonieri precari in Provincia di Isernia, che ha assunto un grande significato sociale.

Il grande movimento delle donne, il risveglio della giovane e giovanissima generazione contro l’inquinamento e le responsabilità del profitto, indicano gli alleati possibili della classe lavoratrice e di un progetto di rivoluzione, anche per le masse molisane.

Non manca la forza sociale dei lavoratori, manca la coscienza politica, distrutta dalle vecchie direzioni riformiste, politiche e sindacali. Prima lo stalinismo e la socialdemocrazia, che hanno distrutto il patrimonio rivoluzionario di un secolo fa. Poi il coinvolgimento delle direzioni riformiste nelle politiche di austerità degli ultimi decenni, dal sostegno ai Prodi alla capitolazione di Tsipras.

Si tratta dunque, per l’avanguardia, di ricostruire una coscienza classista e rivoluzionaria, di unire le energie in un partito rivoluzionario d’avanguardia che in ogni lotta e in ogni movimento, anche nel Molise, porti la coscienza e il programma della rivoluzione sociale, contro l’europeismo borghese, contro i sovranismi nazionalisti, per un’Europa socialista e per costruire un partito organizzato su scala nazionale e internazionale. E’ difficile, ma esiste un ’altra strada ?

La costruzione del Partito Comunista dei Lavoratori, anche nel Molise, e la sua lotta per la rifondazione della Quarta Internazionale, vanno ostinatamente in questa direzione.