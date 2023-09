di Ufficio stampa ACEM

Ieri pomeriggio il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise Corrado Di Niro, insieme con il Direttore Gino Di Renzo, ha incontrato il nuovo Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise Michele Marone presso la sede di Viale Elena a Campobasso.

Si è trattato di un primo incontro istituzionale e di cortesia al fine di creare un canale diretto con l’Associazione sui temi di interesse del settore.

Tra questi in particolare i pagamenti dei fondi in avanzo di amministrazione e dei lavori post sisma, l’aggiornamento del prezzario regionale, la sburocratizzazione delle procedure e la programmazione delle opere pubbliche.

L’Assessore Marone ha manifestato ampia disponibilità di questo Governo Regionale nei confronti dell’Associazione ed ha accolto le istanze di dialogo e confronto che si tradurranno in incontri periodici sulle varie questioni.

Al termine il Presidente Di Niro ha consegnato un documento con le posizioni e le richieste illustrate.