Legambiente Molise, in partenariato con l’ Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, il Comune di Campobasso, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (di seguito USSM), e il Centro Servizi per il Volontariato del Molise (di seguito CSV), è risultata beneficiaria del finanziamento per l’iniziativa progettuale dal titolo “Da te solo a tutto il Mondo – Festival dello Sviluppo Sostenibile” formulato ai sensi dell’Avviso Pubblico “Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise ai sensi dell’Art. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore” con nota prot. n. 143491/2018.

Il progetto prevede la realizzazione del Festival “Da te solo a tutto il Mondo. Lezioni aperte nello spazio pubblico del Parco di San Giovanni” che si svolgerà a Campobasso tra la primavera e l’estate 2019. L’obiettivo del Festival, articolato in quattro serate tematiche (ambiente e legalità, cambiamenti climatici, nutrire il Pianeta, lo Sviluppo come libertà), è quello di promuovere e valorizzare la cultura della sostenibilità, intesa non strettamente nel significato ambientale, ma anche sociale, con l’intento di avvicinare fasce sempre più ampie di popolazione a questo tema, e di stimolare i decisori privati e pubblici affinché assumano iniziative concrete e rilevanti per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali della comunità.

Il concorso di idee è rivolto a giovani artisti tra i 18 e i 35 anni ed ha scadenza il 30 aprile 2019. Tutte le informazioni per la partecipazione e l’invio del logo sono presenti nel bando di concorso.

Tutte le info sul sito in questo link: http://www.legambientemolise. eu/partecipa-al-primo- festival-dello-sviluppo- sostenibile-a-campobasso- disegna-il-nostro-logo/