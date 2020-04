Questa mattina l’Asrem ha comunicato al Sindaco la positività al Covid-19 di un cittadino di Larino residente in una contrada della città. Il Sindaco tranquillizza la popolazione perché già da diversi giorni il cittadino si era posto in isolamento volontario contestualmente alla comparsa dei primi sintomi. Dopo l’esito positivo del tampone, anche i suoi familiari sono stati messi in isolamento, così come previsto dal protocollo.