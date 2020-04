CARE CITTADINE, CARI CITTADINI, NEL POMERIGGIO DI OGGI HO RICEVUTO INFORMATIVA DALLA ASREM DELLA POSITIVITÀ AL TAMPONE DEL COVID19 CORONAVIRUS DI UN NOSTRO CONCITTADINO.

INVITO TUTTI, OGGI PIÙ CHE MAI, A RIMANERE A CASA E A RISPETTARE RIGOROSAMENTE QUANTO PREVISTO DAI DECRETI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMPRESE LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER TUTELARE NOI STESSI E GLI ALTRI, CON COSCIENZA E SENZA ALLARMISMI.

RICORDO A TUTTI VOI CHE COLORO CHE MOSTRANO SINTOMI INFLUENZALI O PROBLEMI RESPIRATORI NON DEVONO RECARSI IN PRONTO SOCCORSO, MA DEVONO CONTATTARE IL LORO MEDICO CURANTE O I NUMERI REGIONALI 0874-313000 E 0874-409000, A CUI RISPONDE PERSONALE MEDICO 24 ORE SU 24 CHE VALUTERÀ OGNI SINGOLA SITUAZIONE E SPIEGHERÀ COSA FARE.

RINGRAZIO CIASCUNO DI VOI PER LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE FIN QUI DIMOSTRATO, E POICHÉ IN QUESTO MOMENTO COMPLESSO SOLO L’IMPEGNO COSTANTE DI TUTTI CI PERMETTERÀ DI SUPERARE LE DIFFICOLTÀ E LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE, VI INVITO A COMPIERE UN ULTERIORE SFORZO DI RESPONSABILITÀ E SERIETÀ PER IL BENE DI TUTTI.