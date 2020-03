Ad annunciarlo è il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso dal suo profilo Facebook.

Scrive Amoroso

“Purtroppo ho ricevuto notizia di un caso di positività nella mia comunità. Nessun allarmismo. La situazione è monitorata dal primo giorno di quarantena di questa persona. Cosa bisogna fare in questi casi? Nulla di particolare, se non impegnarci, ancor di più, nel rispettare le norme igienico-sanitarie e comportamentali dettate dal ministero della Salute e dalle autorità in genere. Sono giorni duri, impegnativi sotto ogni aspetto, per tutti. Pertanto vi esorto a restare a casa e a rispettare tutte le indicazioni finora ricevute. Andrà tutto bene”.