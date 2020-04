Il primo bollettino Asrem della giornata di oggi, sabato 11 aprile, fa registrare 2 nuovi casi positivi al Covid in più rispetto a ieri. Ancora una volta in provincia di Campobasso. I tamponi processati sono 2305, di cui 2061 negativi. Sono 20 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 4 quelli in terapia intensiva, nessuno in quella sub intensiva. Il numero delle vittime è 14. Nella serata di ieri, è spirata una donna di 96 anni di Belmonte del Sannio.

Aggiornamento Dati Covid-19 alle ore 11,00