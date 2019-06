Primo appuntamento culturale ufficiale per il nuovo sindaco di Campobasso Roberto Gravina, ospite dell’ULI in occasione della premiazione della diciassettesima edizione del Premio Buldrini. Il premio fa parte del progetto “Ti racconto un libro” organizzato da ULI e Comune di Campobasso con il patrocinio della Provincia di Campobasso.

“Un ringraziamento a chi opera nel settore culturale nella nostra città, in occasioni come questa, è d’obbligo – ha dichiarato Gravina salutando il folto pubblico presente nella sala del Circolo Sannitico – Bisogna continuare questo percorso culturale portato avanti dalla precedente amministrazione e sento già da ora di poter affermare che ci impegneremo per dare il giusto riconoscimento e appoggio a questa manifestazione anche per il prossimo futuro.”