“Questa mattina, intervenendo in Aula, la consigliera Filomena Calenda ha sostanzialmente confermato quello che sosteniamo ormai da tempo: la gestione di quest’emergenza sanitaria, sia da un punto di vista politico che tecnico-strategico, è spaventosamente inadeguata.

Per questo motivo le ho chiesto di passare dalle parole ai fatti e presentare con noi una mozione di sfiducia nei confronti di tutta la maggioranza. Sarebbe inoltre opportuno che si dimettesse da tutte le cariche che ricopre se vuole realmente prendere le distanze da questo governo regionale. Altrimenti, il suo, è solo fumo negli occhi dei molisani.

Intanto, per dirne una, sono passati 15 giorni dall’inizio delle vaccinazioni per gli over 80 e ancora non si capisce quando potranno usufruirne tutti quegli anziani non autosufficienti che hanno richiesto la somministrazione a domicilio”.