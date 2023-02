Finalmente un po’ di chiarezza in quanto a liste e candidature per le prossime elezioni comunali venafrane

del 14 e 15 maggio

Prime dichiarazioni ufficiali di “Laboratorio 86079”, neo movimento popolare

Dopo tanto brancolare nel buio e nell’incertezza circa le imminenti liste e candidature per le imminenti

elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Venafro, ecco venir fuori finalmente l’informazione vera, ufficiale ed

esatta. A fornirla per primo, e gliene va dato atto, è il neo movimento popolare cittadino ”Laboratorio

86079”, che conferma che sarà di certo ai nastri di partenza dell’imminente tornata elettorale

amministrativa venafrana, pur non potendo dire al momento se ”correrà” da solo o assieme ad altri in lista.

Ecco il testo del messaggio inviato da Ivano Pascarella, che spiega di essere l’ideatore ed il referente del

nuovo soggetto popolare : ”Sicuramente parteciperemo alle prossime elezioni venafrane -attacca il nostro-

e si sta valutando se da soli o in abbinamento ad altre compagini. Come candidato sindaco non abbiamo

ancora discusso della cosa e come referente del Laboratorio dico che non c’è una persona specifica, ma

siamo/siete tutti direttamente responsabili. Sicuramente saremo puntuali alla presentazione delle liste.

Abbiamo lavorato da più di un anno bene, creando un sistema nuovo di comunicazione. Riteniamo che per

alcuni versi siamo molto più avanti di chi dichiara di essere pronto”. “Laboratorio 86079” perciò ci sarà ! Da

vedere se da solo o assieme ad altri. E soprattutto con quale candidato sindaco.