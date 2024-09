NEL 2025 LA SOLENNE PROCESSIONE A VENAFRO IN RICORDO DI SAN P. PIO NELLA RICORRENZA DELLA SCOMPARSA

Da decenni i fedeli di Venafro sono soliti accodarsi a centinaia alla Statua in legno in ricordo di San Padre Pio in occasione dell’annuale processione nell’anniversario della scomparsa, il 23 settembre, del Santo del Gargano, San Padre Pio (25 maggio 1887 Pietrelcina/23 settembre 1968 San Giovanni Rotondo). Quest’anno però per motivi organizzativi il rito popolare di preghiera e fede in ricordo del Frate che giovanissimo -appena 24enne- soggiornò per 40 giorni (fine ottobre/7 dicembre 1911) nel Convento Francescano di Venafro non si è tenuto. Si è invece svolto regolarmente in Basilica l’appuntamento di preghiere, alias la novena, in ricordo di San Padre Pio e i fedeli locali hanno partecipato in massa ribadendo la storica vicinanza all’esempio di vita e di fede del Frate dalle Stimmate. Ed allora, e mentre il 6 ottobre prossimo (h 18) è previsto solenne rito in Basilica per salutare l’arrivo dei nuovi Frati Conventuali Francescani, rito a cui presenzieranno il Padre Provinciale dei predetti Frati Conventuali ed il Vescovo d’Isernia/Venafro Mons. Cibotti oltre ai fedeli ed agli stessi P. Conventuali, ricordiamo le processioni degli anni precedenti con la statua lignea del Fraticello del Gargano portata in processione per le strade di Venafro. Si allestiva la statua dal giorno precedente con tanti volontari a prodigarsi per preparare il tutto, quindi dal primo pomeriggio del 23 settembre partenza da una delle parrocchie di Venafro con numerosi fedeli al seguito, rito che attraversava tante strade e piazze della città prima d’imboccare viale San Nicandro, raggiungere la Basilica e concludersi con solenne funzione religiosa. Tutto questo dalle anticipazioni diramate dai Frati Conventuali tornerà il prossimo anno per celebrare nella maniera dovuta il Santo dalle Stimmate.

T.A.