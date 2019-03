Per il governatore del Lazio oltre un milione di voti: “Gli elettori stanno tornando, ora unità e cambiamento. Non sono il capo ma il leader di una comunità”. Martina, secondo, dice: “Siamo in buone mani, lavoriamo fianco a fianco”. Giachetti terzo. Renzi: “Vittoria bella e netta. Ora basta fuoco amico”.

Gentiloni: “Può ridare slancio all’opposizione”. Salvini: “Rispetto la partecipazione ma sono al minimo storico”. Fico: “Buon lavoro”. Primarie Pd, vince Zingaretti e diventa il nuovo segretario nazionale dei democratici: “Siamo tra il 65 e il 70%. Grazie all’Italia che non si piega a un governo pericoloso”. Affluenza a 1 milione e 800mila.

In Molise, invece il nuovo segretario regionale del Pd è Vittorino Facciolla. E’ stato un testa a testa avvincente quello con Michele Durante. Mentre Stefano Buono ha giocato solo un ruolo da comparsa per ottenere un pò di visibilità. Ma non ha impensierito minimamente i suoi avversari.

Ora a Vittorino Facciolla spetta il compito di rimettere in carreggiata il Pd in visita dei prossimi appuntamenti elettorali. Una cosa possiamo dirla, la sinistra ha puntato sull’usato garantito.

Buona l’affluenza nella nostra regione, dove il numero dei votanti è stato di 12882 persone. Anche se rispetto al 2014, si registra un calo dei votanti che si sono recati ai seggi. Quando fu eletta Micaela Fanelli, votarono 16884 persone.

Esito votazioni

Vittorino Facciolla 53,00% voti 6828

Michele Durante 38,78% voti 4738

Stefano Buono 10,22% 1316