Concluse le operazioni di voto per le Primarie, inizia lo spoglio per decretare chi sarà il nuovo segretario nazionale e regionale del Partito Democratico.

Buona l’affluenza in Molise, si parla di oltre 10mila persone, code si sono registrate in alcuni gazebo, ma siamo lontani dai numeri del passato. I seggi sono stati aperti dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di oggi, domenica 3 marzo.

Hanno partecipare al voto tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali, i minorenni con più di 16 anni, i residenti all’estero e i cittadini extracomunitari.

– Per la segreteria nazionale sono candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

– Per la segreteria regionale sono, invece, candidati Stefano Buono, Vittorino Facciolla e Michele Durante.

80 i seggi allestiti in Molise. Oltre 250 volontari, tra presidenti e scrutatori, si sono impegnati per garantire il regolare svolgimento della consultazione. In tarda serata dovremmo conoscere i nomi dei vincitori. A Venafro hanno votato 614 persone: al seggio Venafro1 voti totali 399 al seggio Venafro 2 voti totali 209. Rispetto al 2014, quando votarono oltre mille persone (senza contare Pozzilli e Conca Casale), si registra un forte calo dei partecipanti che si sono recati ai gazebo.

Nel 2014, a contendersi il ruolo di segretario regionale del Pd furono Micaela Fanelli e Laura Venittelli. Andarono a votare 16884 persone, molte di più rispetto alla giornata di oggi. Cinque anni fa vinse la Fanelli con il 55% (9340 voti), mentre la Venittelli chiuse al 44,5% (7554 voti).