Buona l’affluenza in tutta Italia per partecipare alle primarie PD, code si registrano in alcune città, ma siamo lontani dai numeri del passato. I seggi sono aperti dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di oggi, domenica 3 marzo, al termine del voto inizierà lo spoglio delle schede.

Alle elezioni possono partecipare tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali portando con sé un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e il contributo simbolico di 2 euro. Gli iscritti al partito non saranno tenuti al versamento dell’obolo. Possono votare anche minorenni con più di 16 anni, residenti all’estero ed extracomunitari.

– Per la segreteria nazionale sono candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

– Per la segreteria regionale sono, invece, candidati Stefano Buono, Vittorino Facciolla e Michele Durante.

Saranno 80 i seggi allestiti in Molise (reperibili sul sito pdmolise.it). Oltre 250 volontari, tra presidenti e scrutatori, saranno impegnati per garantire il regolare svolgimento della consultazione.

Su Venafro si registra, per ora, in controtendenza con il voto nazionale, un calo dell’affluenza alle ore 12.

Nella sezione Venafro 1, hanno votato 126 persone.

Nella sezione Venafro 2, hanno votato 52 persone.

Presso il seggio della sezione Venafro 1 votano anche Pozzilli e Conca Casale