Il Presidente Salvatore Micone ha presieduto nella mattinata la prima riunione della XII Legislatura della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Presente anche il Presidente della Giunta Donato Toma.

Su invito del Presidente sono intervenuti anche i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assise. Nel suo intervento di apertura, Micone ha ricordato le competenze attribuite alla Presidenza dall’art. 25 dello Statuto e il ruolo della Conferenza per la programmazione, di concerto con il Presidente, dei lavori dell’Assemblea.

In proposito il Presidente del Consiglio ha rilevato che, in attuazione dello stesso articolo 25 dello Statuto, dalla prossima seduta della Conferenza saranno invitati a parteciparvi stabilmente anche i Presidenti delle Commissioni. Ciò per meglio organizzare i lavori e la produzione amministrativa – legislativa sia di queste ultime, sia del Consiglio.

Nel rimarcare che a norma di Statuto sono da considerarsi decadute tutte le precedenti proposte di legge, il Presidente ha ricordato come il Consiglio e le Commissioni dovranno invece portare avanti gli atti non legislativi provenienti dalla XI Legislatura che restano comunque all’attenzione degli organi competenti.

In Presidente Micone, come il Presidente Toma e altri Capigruppo, hanno rilevato l’opportunità di attivare, nei tempi fissati dalla legge regionale n. 16 del 2002, l’iter amministrativo per i conferimenti, da parte del Consiglio, di incarichi amministrativi negli enti, negli istituti e nelle aziende dipendenti dalla Regione.

Al fine di verificare l’avvio delle attività delle Commissioni permanenti per il licenziamento di atti amministrativi giacenti e di nuova produzione legislativa o amministrativa, da portare all’esame dell’Assemblea, la Conferenza tornerà a riunirsi il prossimo 12 giugno per la programmazione dei lavori del Consiglio.