di T.A.

Appuntamento socio/sportivo/ambientalista domenica 19 maggio a Venafro. Su iniziativa della Pro Loco, col patrocinio del Comune di Venafro ed il sostegno economico di attività commerciali del luogo, si svolgerà la PRIMA PASSEGGIATA DI PRIMAVERA tra acque, parchi e storia di Venafro. Il programma della giornata : ritrovo in piazza Marconi al rione Ciaraffella con distribuzione di cappellini per iniziare la passeggiata alle h 9.45, quindi in cammino nell’abitato cittadino, ristoro sul piazzale della stazione ferroviaria ed arrivo conclusivo al rione Ciaraffella.