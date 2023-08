di T.A.

PRIMA ACQUA D’AGOSTO UN GRAN RISTORO PER TERRENI E PERSONE

Finalmente ! Viene spontaneo affermarlo, una volta arrivata la prima pioggia d’agosto accolta decisamente a braccia aperte da tutti, dato il caldo asfissiante degli ultimi giorni ! La giornata è iniziata e proseguita con pioggia continua ed insistente tanto che nelle prime ore ne era venuta giù un quantitativo soddisfacente per agricoltori, coltivatori, anziani e persone in genere. La terra e le colture ne hanno tratto di sicuro giovamento, altrettanto le persone grazie all’abbassamento dei valori climatici. “Ma altra ne cadrà e non potrà che fare bene a tutti e a tutto”, la rassicurante affermazione dei lavoratori della terra riferita a questa benvenuta pioggia abostana. Circa tale ben accetta prima pioggia estiva, puntuale viene alla mente il detto antico secondo il quale “Agosto, capo d’inverno !”. In base a tale storico detto infatti, secondo gli “antichi”, agosto sarebbe il primo mese dell’inverno ! Credete che le cose stiano effettivamente così ? A prescindere comunque, in tanti hanno tirato un grosso sospiro di sollievo per questa gradita e ben accetta pioggia di fine agosto.