1) di concedere, per quanto in premessa narrato, il patrocinio dell’Amministrazione comunale ad ARCIGAY Molise,……., per l’evento MOLISE PRIDE, programmato per i prossimi 12 e 13 luglio;

2) di concedere per la migliore riuscita della manifestazione, un contributo economico di €

2.500,00 autorizzandone la spesa con imputazione al cap. 858 del Bilancio di Previsione 2024.

3) di concedere altresì l’uso degli spazi pubblici interessati dalla manifestazione.

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L’ASSESSORE AL RAMO

Vista la proposta in oggetto ed il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del

presente atto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di approvare la proposta in oggetto con i documenti istruttori, parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE VISTA la suestesa proposta ed il documento istruttorio;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti

competenti ex art. 49 del D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione resa nelle forme di legge DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in oggetto, unitamente ai documenti istruttori che ne formano

parte integrante e sostanziale DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.