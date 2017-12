Previsioni meteo ultimo dell’anno sono votate ad un generale miglioramento. La perturbazione che nei giorni immediatamente successivi al Natale è entrata di netto nei bacini italiani si attenuerà con gli ultimi fenomeni nella giornata odierna.

L’ingresso del fronte nordatlantico ha fatto sentire i suoi effetti su gran parte dello stivale, dapprima con abbondanti piogge, poi con l’ingresso delle termiche più fredde, anche con nevicate a bassa quota nella giornata di ieri.

A imbiancarsi sono stati sopratutto i rilievi della provincia di Isernia e il Matese dove Campitello Matese ha fatto registrare circa 45 cm di accumulo. Lo spostamento della struttura depressionaria verso est apporterà invece nella giornata odierna gli ultimi residui fenomeni sui versanti orientali. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio Previsionale:

Venerdì: Al mattino residui fenomeni, anche nevosi oltre i 500 metri di quota, sul basso Molise, Monti dei Frentani e provincia di Campobasso in generale. I fenomeni saranno più probabili man mano che si procede verso est. Sulla provincia di Isernia parzialmente nuvoloso con ampie schiarite. Generale miglioramento su tutta la regione dalla sera. Valori di temperatura ancora abbastanza rigidi: le temperature massime non supereranno i 4 gradi in alta collina e i 10 gradi sulla costa. Venti tesi da Nordovest sulla costa. Mari agitati al mattino. Prestare attenzione alla formazione di ghiaccio sulle strada in serata.

Sabato: Al mattino cielo sereno con estese gelate nelle aree interne della regione. Dalla sera innocua nuvolosità stratiforme sui settori occidentali. Temperature in rialzo nelle medie del periodo. Venti deboli tendenti a ruotare dai quadranti sudoccidentali dalla sera.

Domenica (San Silvestro): Al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso. Dal pomeriggio-sera aumento della nuvolosità alta e stratiforme a partire dai settori occidentali. Temperature in ulteriore netto rialzo per l’ arrivo di aria mite da ovest. Venti moderati dai quadranti sudoccidentali.