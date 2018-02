Nel corso del fine settimana appena trascorso, fredde correnti orientali hanno interessato le regioni del medio adriatico con una decisione diminuzione della temperatura ma, come prevedibile, senza fenomenologia degna di nota.

La nuova settimana vedrà inizialmente l’arrivo correnti meridionali che precederanno un passaggio più freddo previsto a metà settimana. Una prima parte della settimana con prevalenza di spiccata variabilità sul Molise ma anche con valori termici che subiranno un aumento di 5-7 gradi sia nei valori minimi che in quelli massimi.

E’ atteso anche un rinforzo della ventilazione in particolare dal pomeriggio di domani (martedì). Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio previsionale:

Lunedì: al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso sul Molise centrale e su quello orientale. In provincia di Isernia, graduale aumento della nuvolosità. Possibilità di foschie dense e/o banchi di nebbia nelle valli in particolare nella zona del Matese. Estese gelate. Nel pomeriggio, nuvolosità diffusa sia in provincia di Isernia che sulle aree interne centrali della provincia di Campobasso, residue schiarite sui rilievi orientali e lungo la fascia costiera. Dalla sera prime precipitazioni ad iniziare dal settore più occidentale. Ventilazione debole al mattino, in rinforzo nelle or seguenti dai quadranti meridionali. Temperatura in rialzo.

Martedì: al mattino, nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio, sono attese veloci precipitazioni che si presenteranno sulla nostra regione interessandola totalmente. In questo contesto, la fenomenologia risulterà nevosa oltre i 900 metri in alto molise ed oltre gli 800 sui rilievi orientali. Dalla sera, tendenza a cessazione delle precipitazioni. Ventilazione moderata con tendenza a divenire settentrionale dalla notte. Temperatura in lieve rialzo.

Mercoledì: al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso per possibili nubi alte e stratificate. Nel pomeriggio, tempo in generale peggioramento per l’arrivo della parte avanzata di un fronte instabile a carattere freddo. Piovaschi lungo la fascia costiera e locali temporali. Dal pomeriggio, copertura nuvolosa più compatta specie in provincia di Campobasso con associati deboli fenomeni, anche nevosi oltre i 400/500 metri. Ventilazione settentrionale. Temperatura in calo.