L’alta pressione che continua ad interessare il nostro paese assicura tempo stabile in prevalenza soleggiato o con velature in transito su gran parte del centro e al sud; al nord e sull’alta toscana correnti umide occidentali in attenuazione favoriscono residue condizioni di instabilità soprattutto su nord est, Lombardia e localmente su Liguria di levante e Versilia.

Di seguito le previsioni automatiche per le principali località molisane: