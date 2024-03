di Redazione

Un’ iniziativa promossa dalla Lilt di Campobasso in collaborazione con il Responsible Research Hospital.

Anche quest’anno il Responsible Research Hospital partecipa all’iniziativa promossa dalla Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori: la Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica 2024.

Nella mattinata di sabato 23 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, presso il Responsible Research Hospital, a Campobasso, si terrà uno screening gratuito per il trattamento del dolore nei pazienti oncologici. I pazienti selezionati dall’Unità Operativa di Oncologia, avranno la possibilità di seguire un percorso, che prevede: visita di medicina del dolore, visita fisiatrica e trattamento con ossigeno-ozonoterapia. In particolare, il trattamento con ossigeno-ozonoterapia si presenta come una terapia innovativa, che non prevede l’utilizzo di farmaci. Poter ricorrere a questo trattamento come prevenzione durante le terapie oncologiche (radio e chemio) ha un’importanza fondamentale grazie alle sue proprietà immunomodulanti, antinfiammatorie, antibatteriche e antidolorifiche nonché alla capacità di alleviare gli stati ansiosi e depressivi. Inoltre, un numero crescente di studi ha evidenziato il potenziale di questa terapia per ridurre, prevenire e gestire la sensazione di estrema stanchezza fisica e affaticamento. La riabilitazione oncologica comprende una serie di trattamenti volti a migliorare la qualità di vita di un paziente. In queste specialità, nel percorso che si vuole proporre, il termine curare riacquista il suo significato più vero di “prendersi cura della persona”.