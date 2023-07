Stretta finale alle porte per la nuova giunta regionale a guida Roberti.

Giorni, forse ore decisive per il nuovo esecutivo regionale a guida Roberti, ossia a guida del nuovo centrodestra pilotato dal sindaco di Termoli che ha appena vinto largamente le elezioni regionali di fine giugno. Indiscrezioni quelle che circolano, ma presto dalle voci si dovrebbe, meglio si potrebbe passare ai fatti. Un solo dato comunque pare certo ed affidabile. La nuova giunta regionale del Molise dovrebbe essere dettata dai partiti nazionali, meglio dalle segreterie centrali del centrodestra con un sostanziale rinnovamento dei ranghi dei suoi componenti. Nessuno più, dopo le prime voci, vuol sentir parlare in Molise di netta discontinuità col precedente governo Toma di centrodestra, ma di sostanziale innovazione abbondantemente si ! Ed eccoci ai”rumor” ultimi. Il neo Presidente varerebbe inizialmente una giunta a tre, senza assegnare le deleghe, per affrontare “il principe” delle urgenze amministrative molisane : il bilancio. E di siffatto esecutivo risicato ne farebbero parte d’acchito Micone, Cefaratti e Marone, ai quali poi dovrebbero aggiungersi a completare la cinquina dei posti in giunta Iorio e Di Lucente. Sempre dai rumor, e quindi senza ufficialità alcuna, Pallante dovrebbe essere designato presidente del consiglio regionale, mentre sottosegretario potrebbe essere Niro. A giorni comunque l’ufficialità del tutto, anche perché c’è la grana del bilancio da affrontare e risolvere. L’Ente Regione infatti presenterebbe cifre di bilancio assolutamente pesanti, dal che l’urgenza d’intervenire nell’immediato. Temperature altissime quindi su monti, colline, pianure e in riva al mare del Molise, ma ai palazzi del governo regionale appaiono ancora più … alte !