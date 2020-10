Nella giornnata di ieri, mercoledì 22 ottobre, il personale della Questura di Isernia ha eseguito la misura cautelare di arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. del tribunale di Isernia, a carico di S.R., soggetto residente ad Isernia reo di aver pattuito ed ottenuto interessi usurari, per lo straordinario ed illecito ammontare del 500% annuo circa, da un allevatore della Provincia, a fronte di un prestito iniziale di soli 600,00 euro.

Le indagini, condotte dal dott. Lorenzo Cariola dalla Squadra Mobile e dirette dal Sost. Proc. Alessandro Iannitti, con il Coordinamento del Procuratore della Repubblica Carlo Fucci, hanno permesso, grazie alla denuncia del coraggioso debitore, di accertare ed interrompere la condotta di reato, iniziata nel settembre 2018 e proseguita anche nel periodo di lockdown quando la vittima, impossibilitata a proseguire nei pagamenti, si vedeva continuamente minacciata dall’indagato, il quale gli paventava in modo più o meno esplicito le conseguenze del suo inadempimento.

In particolare, il creditore rammentava alla debitore la presenza di presunti creditori, dai quali aveva a sua volta ottenuto il danaro consegnato alla vittima, i quali in caso di ulteriori ritardi nei pagamenti non si sarebbero fatti scrupoli a rivalersi sugli animali dell’allevatore.