Il gruppo di giornaliste ha visitato, sabato 25 luglio, Larino, Casacalenda, Campomarino con il Lido e Montecilfone tra centri storici e aziende locali produttrici di olio, formaggi freschi, confetture bio, vino e salumi. Tour alla scoperta dei Comuni del Distretto Turistico Molise Orientale per il gruppo di giornaliste rappresentanti di varie testate nazionali che si occupano di turismo.

A Casacalenda c’è stata la visita al caseificio “Fonte Nuova”, del laboratorio dove vengono preparate confetture bio “Biosapori” e del paese tra cui una tappa al museo Maack e alla statua del Poeta situata nella periferia di Casacalenda con visita guidata da parte dell’Associazione Memo Cantieri Culturali.

Il Tour è proseguito a Larino per una visita guidata nella parte storica ed archeologica per poi fare una sosta nella Cooperativa olearia. Rientro a Termoli per il pranzo dove sono state ospiti del ristorante “Agorà” e poi tappa in due cantine vitivinicole: Cantine Marta Rosa e Casale Madonna Grande.

Nel pomeriggio, ancora, visita allo stabilimento balneare del Lido “Stella Marina” per un cocktail in spiaggia e l’ultima visita nell’azienda di Montecilfone “Casa Florio” specializzata nella produzione di salumi tipici locali.