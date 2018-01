Riceviamo e pubblichiamo

Una delegazione del Comitato della Mobilità in Deroga che rappresenta n. 1744 lavoratori a cui è stato negato un diritto sancito da una legge dello Stato Italiano, sarà presente domani 18 gennaio 2018 a Roma per manifestare davanti la sede del Ministero del Lavoro in Via Veneto con un azione di volantinaggio e un presidio dalle 11.00 alle 18.00, per chiedere al Ministro Giuliano Poletti di intervenire e sbloccare la vertenza accogliendo la Delibera n. 242 del Consiglio Regionale del Molise adottata all’unanimità il 29 dicembre 2017 sollecitando la Direzione Generale Nazionale dell’INPS ad attribuire un codice meccanografico alle sedi provinciali INPS di Campobasso e di Isernia propedeutico al pagamento delle spettanze di legge. La manifestazione potrà proseguire anche nei giorni successivi fino allo sblocco della vertenza.

P/il Comitato

La Portavoce

Carolina D’Antino