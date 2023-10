di Redazione

Il primo cittadino di Agnone ha formalizzato oggi la sua candidatura. “Con spirito di servizio nei confronti di tutte le comunità del nostro territorio ho deciso di accettare di correre per la Presidenza della Provincia di Isernia – scrive Saia – I piccoli comuni montani hanno bisogno più che mai di una voce forte e coesa, attenta a esigenze diverse ma anche profondamente simili fra loro. Fare uscire le nostre aree interne dall’isolamento è già l’obiettivo al centro del nostro mandato di amministratori locali. Le competenze provinciali su scuola, trasporti e viabilità sono strategiche per assicurare servizi e sviluppo in modo omogeneo. Grazie ai partiti, ai movimenti, ai territori che hanno scelto di convergere sul mio nome per supportare questo progetto collettivo.