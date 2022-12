Bellissimi quelli dei fanciulli della Parrocchia di S. Simeone a Venafro esposti nella Chiesa dell’Annunziata

Ancora sui Presepi, ovvero sulla creatività di piccoli e grandi. Particolarissimi ed assolutamente belli e significativi quelli dei fanciulli della Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina a Venafro, esposti nella Chiesa dell’Annunziata, cuore del centro storico cittadino, perché tutti possano ammirarli, riflettere ed emozionarsi per quanto trasmettono. “Tali creazioni sono state riunite in un video –spiegano le animatrici delle attività parrocchiali di San Simeone e Caterina – che raggruppa tutti i presepi realizzati dai bambini del catechismo ed esposti all’Annunziata. Complimenti a tutti i bambini e alle loro famiglie per questi originali presepi”. In allegato il video che illustra tutte le creazioni presepiali dei fanciulli della parrocchia della Venafro Antica.