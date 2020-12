di Domenico Pio Abiuso

Bella iniziativa da parte di alcuni residenti del posto. I volontari, sostenuti dal Comune, che ha finanziato il progetto e dall’associazione “I colori dell’arcobaleno”, hanno realizzato ai piedi della Madonnina situata in Piazza Riccardo, un presepe con la struttura portante, la Natività e gli angeli interamente in ferro poi dipinti con colori vivaci e adornati da luminarie di diverse colorazioni.

Il proponimento sopra menzionato, insieme con le luminarie che vanno a ricoprire quasi interamente il paese e l’installazione di un albero di Natale con lo scheletro in ferro posizionato in villa addobbato con luci gialle e una stella in cima, vanno a rallegrare, per quanto possibile, questo periodo natalizio reso triste dall’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.