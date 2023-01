Prove tecniche per l’impianto, allarme per il fumo

Non cessa di alimentare polemiche la discussa centrale della Edison di Presenzano. Da qualche settimana il nuovissimo impianto in località Frasseto ha avviato le prove tecniche di accensione dell’impianto e in tanti, tantissimi, hanno notato le imponenti colonne di fumo che emergono dai camini della centrale. Così lo scenario ha subito riacceso gli animi delle comunità locali: e se da un lato si è registrato un vero e proprio boom di segnalazioni (anche di forti odori), dall’altra il caso ha generato una vera e propria tensione tra gli stessi concittadini dell’alto Casertano.

A nulla sono valsi anni di lotte ambientalisti, presidi e manifestazioni. Neanche il ritrovamento di resti archeologici nell’area del cantiere è riuscito a fermare la costruzione della centrale, di cui si parlava almeno da un decennio. Nell’ultimo biennio, con l’avanzamento del cantiere, il dissenso si era sensibilmente affievolito, ma l’impressionante panorama a ridosso della piana di Venafro adornata da grosse nubi bianche ha fatto saltare molti dalla sedia. fonte il mattino