“Alla luce degli ultimi sviluppi relativi alla diffusione del COVID – 19, notoriamente denominato “Coronavirus”, considerato che sono in corso i lavori di realizzazione della centrale termoelettrica da parte della società Edison spa e che la Lombardia, sede legale della società, risulta essere la regione maggiormente interessata dalla diffusione, il Sindaco, in attesa delle disposizioni da parte delle competenti Autorità Sanitarie della Regione Campania, necessarie per l’adozione di provvedimenti, ha espressamente chiesto alla società con sede a Milano, di bloccare gli spostamenti verso Presenzano del personale proveniente dalle Regioni interessate dalla diffusione de COVID -19. Del provvedimento adottato sono stati informati il Prefetto di Caserta e il Direttore Generale dell’ASL di Caserta”.