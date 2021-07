Domenica prossima, 18 luglio 2021 alle ore 9:30, presso il Teatro Italo-Argentino di Agnone sarà presentato il progetto di ricerca MOVING (Valorizzazione della Montagna attraverso l’INterconnessione e la crescita Green) realizzato da un gruppo di 23 partner (tra i quali l’Università del Molise) coordinati dall’Università spagnola di Cordoba. Il progetto, che si inquadra nel programma europeo di ricerca Horizon 2020, ha lo scopo di costruire capacità e co-sviluppare un quadro di interventi capace di creare nuove catene del valore (o rafforzarne alcune già presenti) che contribuiscano alla resilienza ed alla sostenibilità delle aree montane europee, valorizzando le risorse locali e supportando la loro capacità di fornire prodotti e beni pubblici.

Accanto alla costruzione di un quadro teorico di riferimento ed alla ricognizione dell’uso del suolo e delle filiere presenti in queste aree, MOVING intende analizzare in profondità la vulnerabilità e le filiere produttive di 23 aree rappresentative della diversità che caratterizza le montagne europee, al fine di mettere a punto strategie partecipative e politiche di intervento specifiche per le aree in questione. Questo approfondimento si basa su un approccio “multi-actor”, mediante la costruzione di un’interfaccia tra cittadini, imprese, istituzioni e ricercatori.

L’area prescelta per tale approfondimento è l’Alto Molise, un’area che, al pari altre zone dell’Appennino centro-meridionale, presenta diversi elementi di fragilità, ma anche importanti risorse e tradizioni produttive, in particolare, ma non solo, nel settore lattiero-caseario. In questa direzione l’incontro, oltre a presentare il progetto, intende avviare la costruzione di una Piattaforma Multi-attore (MAP), costituita, per l’appunto, da operatori economici, decisori politici e ricercatori, che contribuisca a sua volta alla costruzione di una Comunità di Pratiche (CoP) a livello europeo.

La giornata di presentazione all’Italo-Argentino vedrà i saluti del Rettore dell’Università del Molise Luca Brunese e del Sindaco di Agnone Daniele Saia. A moderare l’incontro il Professore Angelo Belliggiano dell’Unimol che dialogherà con il Professor Corrado Ievoli per la presentazione del progetto MOVING e con il Professor Ivano Scotti per la discussione sulla costruzione di una “Multi-Actor Platform”. Infine, spazio alla conclusione guidata dalla Professoressa Letizia Bindi.

“Siamo contenti di vedere la comunità agnonese e quella altomolisana al centro del progetto di ricerca MOVING indirizzato all’analisi delle filiere produttive delle aree montane europee e, in particolare in questo caso, della filiera lattiero-casearia. Il rilancio di Aree Interne come la nostra passa necessariamente attraverso lo studio e l’approfondimento di nuovi modelli e approcci di sviluppo incentrati sul patrimonio della tradizione e della professionalità locale: non c’è crescita senza attenzione alla ricerca. – ha spiegato il Sindaco Saia – Pertanto, abbiamo accolto con grande soddisfazione e gratitudine la proposta di presentazione del progetto MOVING a cura dell’Università degli Studi del Molise in collaborazione con l’Università di Cordoba. Siamo entusiasti della ripresa dei rapporti costruttivi con l’Ateneo molisano e auspichiamo che questo evento sia solo il primo passo verso la costruzione di un percorso collaborativo sempre più intenso che porti a realizzare nuovi progetti per lo sviluppo socio-economico e culturale dei nostri territori.”