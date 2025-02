di Redazione

Nella Sala della Biblioteca “Lello Lombardi” di Palazzo d’Aimmo a Campobasso, il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, e la Presidente della Commissione per la parità e le pari opportunità della Regione Molise, Giusi Di Lalla, hanno tenuto una conferenza stampa per presentare l’evento promosso dalla stessa Commissione di parità che si terrà venerdì 21 febbraio prossimo, presso il Palazzo Ducale del Comune di Larino, a partire dalle ore 17.30, dal titolo “FIBROMIALGIA: conVIVERE CON IL DOLORE CRONICO”.

L’evento, che prevede l’ingresso libero a tutti gli interessati, sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Larino e Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, dell’Assessore alle pari opportunità dello stesso comune frentano, Iolanda Giusti, del Presidente dell’Ambito territoriale di Larino, Gabriella Vizzarri, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimmino, del Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Campobasso, Giuseppe De Gregorio, e del Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante. Introdurrà quindi i lavori la Presidente della Commissione delle Parità e pari opportunità della Regione Molise, Giusi Di Lalla; seguiranno le relazioni del dottor Carlo Venditti, specialista ambulatoriale di reumatologia del Distretto sanitario di Campobasso; della dottoressa Paola Iuorio, specialista in anestesia e rianimazione nonché responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia della Rianimazione di Isernia; della dottoressa Adele Molinaro, specialista in anestesia e reanimazione nonché responsabile del centro Iperbarico molisano; e della dottoressa Alessandra Ruberto, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise. L’iniziativa della Commissione regionale di parità e pari opportunità, che è stata patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale, dal Comune di Larino, dall’Ordine provinciale di Campobasso dei Medici e dagli Ordini degli Psicologi e dei Giornalisti del Molise, vuole creare -come ha spiegato la Presidente Di Lalla- un’occasione di incontro con medici esperti per parlare del dolore cronico, della sua diagnosi, della rete territoriale e delle nuove prospettive di trattamento della sindrome fibromialgica. Nel corso del convegno -ha spiegato la Di Lalla- saranno toccati diversi aspetti della sindrome fibromialgica, patologia invalidante che colpisce donne e uomini e che solo da poco è riconosciuta e trattata come tale. Si parlerà, ad esempio, dell’utilizzo della camera Iperbarica come possibilità di trattamento, passando per l’utilizzo di moderne terapie capaci di alleviare il dolore. L’incontro -ha concluso la Presidente Di Lalla- è prodromico alla realizzazione di un progetto della Commissione mirato alla creazione di una rete territoriale capace di indirizzare i pazienti molisani, spesso disorientati dai sintomi e senza una diagnosi, verso il giusto percorso terapeutico.