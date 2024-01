di Redazione

Presentazione del dossier di candidatura di Agnone a Capitale Italiana della Cultura 2026

Giovedì 25 Gennaio alle ore 17:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco.

E’ programmata per giovedi 25 gennaio la presentazione tecnica del dossier di candidatura di Agnone a Capitale Italiana della Cultura 2026, con la presentazione del cronoprogramma, del piano finanziario e della governance della candidatura.

La candidatura verrà presentata ufficialmente il prossimo 4 marzo in audizione alla

Commissione del Ministero della Cultura. La presentazione di giovedì è finalizzata a illustrare preventivamente alla cittadinanza, i contenuti e la strategia che sta dietro la candidatura. Sabato scorso si è tenuta a Pesaro l’inaugurazione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, durante la quale è stata sottolineata l’importanza di tutelare e promuovere la cultura a tutte le generazioni, quale faro per la tutela della pace, dei principi democratici e della coesione del nostro Paese.

Il Comune di Agnone si candida consapevole di queste sfide e di quanto questo riconoscimento potrebbe rappresentare per l’intera comunità e il territorio. Nell’incontro di Giovedì si apriranno tavoli di confronto partecipativo con la cittadinanza i cui risultati saranno presentati nel corso di un ulteriore incontro pubblico.