Il progetto “Ape-riamo tutti”, attualmente in gara per il concorso “Idee in movimento” del MLAC (Movimento lavoratori di Azione Cattolica), è un’idea nata nel territorio della Diocesi di Isernia – Venafro, territorio affetto da una forte disoccupazione e spopolamento giovanile.

Dalla lettura del quadro socioeconomico, emerge che la provincia isernina si trova a vivere una condizione di disagio evidente, il tasso di disoccupazione datato 1° gennaio 2020, è al 13.1% contro una media nazionale del 10 % (fonte ISTAT); mentre, Il valore percentuale di NEET si attesta intorno al 26,5%.

Elevato è il processo di spopolamento diocesano, dovuto alla mancanza di servizi essenziali oltre alla sempre più crescente difficoltà occupazionale degli ultimi anni; tutto ciò ha fatto sì che la popolazione dei paesi più piccoli si riversasse nei centri maggiori, oppure decidesse di emigrare oltre i confini regionali.

IL PROGETTO, GLI OBIETTIVI E IL GRUPPO DI LAVORO

Il progetto “Ape-riamo tutti” vuole rispondere alla necessità di arginare questo inarrestabile esodo oltre i confini diocesani, cercando di dare un’opportunità formativa ai giovani e meno giovani del territorio, affinché, sapientemente guidati, possano avviare processi di sviluppo imprenditoriale- cooperativo nel settore apistico (settore in grande crescita in Italia e, specialmente, nei territori marginali), in modo da arginare parzialmente lo spopolamento, la disoccupazione territoriale e superare le condizioni di disagio socioeconomico e culturale.

Il percorso, supportato da Azione cattolica, Caritas, Progetto Policoro, Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Isernia-Venafro, Confcooperative Molise e il Gruppo cooperativo paritetico Volape, prevede l’accompagnamento sociopsicologico, formativo e imprenditoriale, nel settore dell’apicoltura, di 10 soggetti appartenenti a categorie fragili, individuati da parte della Caritas e del Progetto Policoro.

Verrà, quindi, sviluppato un percorso di accompagnamento sociopsicologico per l’intera durata del progetto, a cura della Caritas, della PSL, dell’Azione cattolica e del Progetto Policoro e di professionisti qualificati. Tutto ciò garantirà la formazione dello spirito di squadra e di collaborazione, elemento essenziale per il corretto avvio di una cooperativa.

Invece, il corso di formazione apistica, sviluppato dal gruppo cooperativo Volape, si suddividerà in una parte teorica di 10 lezioni e una parte pratica di 5 lezione frontali presso gli apiari didattici. Questo percorso, oltre l’aspetto professionalizzante, avrà anche l’obiettivo di sensibilizzare gli aspiranti apicoltori alla salvaguardia della biodiversità, elemento fondamentale per garantire una corretta operosità delle api.

L’intero progetto, che partirà ad aprile, potrà ritenersi terminato solo alla costituzione della cooperativa apistica da parte dei soggetti coinvolti, superando, così, il disagio socioeconomico e lavorativo di partenza. Quest’ultima fase sarà sviluppata grazie all’accompagnamento di Confcooperative, che illustrerà anche tutti i vantaggi e gli oneri del modello cooperativo. Nel frattempo, verranno individuati alcuni terreni diocesani, idonei al piazzamento di arnie della nascente cooperativa.

Ogni spesa legata al corso formativo e all’avvio della cooperativa, sarà completamente gratuita per i destinatari del progetto

La diffusione del progetto ” Ape-riamo tutti” sarà fatta mediante strumenti telematici, cartacei, multimediali; inoltre, verranno promosse operazioni di crowfunding per il reperimento di donazioni utili all’acquisto di macchinari e strumenti per la nascente cooperativa. Per donare, basta accedere al link di Go fund me: Raccolta fondi di

Andrea Petraroia : “Aperiamo tutti” : avviamento lavoro in apicoltura (gofundme.com)