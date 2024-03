di Redazione

“Come velame che cade – viaggio lirico nelle terre di Molise” di Valentino Campo e Pino Bertelli protagonista a Larino domani 20 marzo alle ore 18 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale.

Nell’ambito di “Percorsi in Biblioteca” promosso dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune frentano si presenta l’ultima pubblicazione, che unisce in un sodalizio perfetto poesia e fotografia, del professor Valentino Campo, poeta e direttore artistico di Poietika e Pino Bertelli,. L’opera -“Come velame che cade – viaggio lirico nelle terre di Molise” si può leggere come una preziosa ricerca degli archetipi cari al poema visivo, un itinerario da gnosi dantesca: questa singolare coincidenza in forma di montaggio tra un tipo di poesia dal metro ancestrale, e il dialogo sincretico di immagini capaci di ribaltare la nostra esperienza del paesaggio.

La fotografia di Bertelli tiene distanti i processi di mediatizzazione favorevoli a una veloce fruizione dell’apparato iconografico, riflettendo continuamente sul proprio linguaggio, tagliando i ponti al facile feticismo delle immagini. Bertelli, insieme a Dondero, Battaglia, Giacomelli e Scianna, è uno dei fotografi più dialettici, quindi politici, del ‘900 italiano-. Dopo i saluti istituzionali di Pasquale Gioia, Presidente del Lions club Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco della città di Larino e Iolanda Giusti Assessore alla cultura, relazioneranno Gaetano Ricci, Regista amatoriale, Ida Di Ianni Direttore Editoriale Volturnia Edizioni, letture dall’opera a cura di Cristina Piccinno. All’incontro, moderato da Graziella Vizzarri, sarà presente l’autore Valentino Campo.