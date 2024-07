di Redazione

Presentazione, domani a Isernia, del CORSO DI CANTO GREGORIANO che si svolgerà dal 15 al 20 luglio 2024, presso l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. Presso il Centro Pastorale Diocesano (Sala delle Colonne) In via Mazzini, 14 (università-centro storico).

Il Corso, organizzato dal Centro studi Liturgia e Musica dell’Ufficio Liturgico diocesano in collaborazione con l’Abbazia di San Vincenzo, ha ottenuto il favore della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana, della Congregazione Sublacense Cassinese e della Federazione Picena delle Monache Benedettine. Inoltre, il Corso ha ottenuto i patrocini del Dicastero della Cultura e dell’Educazione, del Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo, del Pontificio Istituto di Musica Sacra, della Regione Molise, del Conservatorio di Campobasso, dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dell’International Association Vox Gregoriana e di Musicologie Medievale. Alle lezioni tenute dai docenti “ordinari” don Nicola Bellinazzo (gregoriano), don René Hernández (gregoriano e musicologia liturgica), Marco Di Lenola (accompagnamento e musicologia) e Marta Guassardo (canto, vocalità e direzione), si affiancheranno seminari e approfondimenti (anche online) tenuti da personalità di spicco come Suor Elena Massimi (presidente dell’Associazione Professori di Liturgia e Coordinatore della sezione Musica per la Liturgia dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI), Dominique Crochu (Francia), Franz Karl Prassl (Austria), Susi Ferfoglia (Polonia) e il dott. prof. Pasquale Tripepi. Sono in programma, inoltre, un seminario di avviamento alla lettura della notazione quadrata, un seminario sulle melodie della Terza edizione del Messale Romano e la tavola rotonda Canto gregoriano: spiritualità, liturgia e stile di vita. Il Corso aprirà con l’Abate di Montecassino Dom Luca Fallica. A conclusione, il Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Camillo Cibotti presiederà la celebrazione nella quale i corsisti daranno saggio delle conoscenze acquisite. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la Segreteria al tel. +39 340 719 6730 oppure scrivere alla e-mail celimu@diocesiiserniavenafro.it. Interverranno alla conferenza stampa:

– S.E. Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro

– M° Marco Di Lenola, della Commissione sulla Musica Sacra

– don Domenico Veccia, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano