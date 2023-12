di Redazione

La passione dell’autore per la storia, le gesta, gli avvenimenti dell’ultimo conflitto mondiale sul territorio della Winterline, lo porta a raccontare la storia di una particolare unità d’elite, la First Special Service Force. Lo fa attraverso un libro che riassume la storia di questi soldati e che mostra i luoghi del territorio dove insisteva la WINTER LINE, in un confronto passato-presente. “Per oltre 3 anni ho percorso in lungo e largo le nostre montagne alla ricerca dei punti di scatto di centinaia di foto d’epoca e il risultato è ora a disposizione di tutti nel mio libro”. Un viaggio spazio-tempo, fatto di storie ed aneddoti raccolti dall’autore in oltre 15 anni di rapporti con i veterani e familiari di questa speciale unità militare americano/canadese, molte le fotografie che evidenziano il confronto tra il passato ed il presente e che inquadrano appieno, se mai ce ne fosse bisogno, il sacrificio portato avanti dai soldati alleati nell’inverno del 1943 sulle nostre montagne. Nell’occasione della presentazione del suo lavoro editoriale, Luciano Bucci ringrazia chi lo ha aiutato a portare avanti un’opera di un importante valore storico, “ed eccoci qui, a bocce ferme – dice l’autore – adesso posso dire davvero grazie a tutti quelli che credono nel mio impegno per la memoria del territorio e che hanno voluto partecipare alla presentazione del mio libro ” LA FIRST SPECIAL SERVICE FORCE SULLA WINTERLINE “.