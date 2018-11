E’ stato presentato a Milano, mercoledì 31 ottobre, e la notizia è che finalmente il Giro d’Italia 2019, sarà in Molise il prossimo 16 maggio con la tappa Cassino/San Giovanni Rotondo di km. 233. Notizia ha subito allertato e messo in movimento i tanti appassionati molisani delle due ruote a raggi.

La corsa quest’anno, tanto da aver subito provocato dissensi e malumori nell’intero meridione della Penisola, non scenderà sino all’estremo sud, non andrà affatto nelle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, non toccherà Campania, Calabria e Basilicata snobbando di fatto il sud d’Italia, cosa effettivamente poco bella e nient’affatto simpatica, ma nella tappa più a sud dello stivale attraverserà in Molise, con ovvio piacere e soddisfazione di appassionati e gente comune.

Con la Cassino/San Giovanni Rotondo del 16 maggio il Giro entrerà in Molise da ovest attraverso la galleria Nunziata Lunga di Venafro, toccherà entrambe le province molisane e andrà verso est per entrare in Puglie attraverso Lucera, Foggia e quindi, dopo la salita di Coppa Casarinelle, scenderà in discesa sino all’arrivo di San Giovanni Rotondo, città pugliese dove riposano i resti mortali di San Padre Pio.

Nel corso della tappa i corridori toccheranno Venafro, Isernia, Boiano, Campobasso e quindi entreranno in Puglia dove concluderanno la loro fatica della giornata. Per tale attesissimo evento sportivo della prossima primavera c’é tempo, ma i tanti cicloamatori ed appassionati delle due ruote a raggi della nostra regione sono già in pieno fermento per accogliere nel migliore dei modi la carovana rosa.

Tonino Atella