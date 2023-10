di redazione

14 milioni gli investimenti tecnici nel 2022, portando a 38 milioni il totale nel triennio 2020-2022.

È stata presentata presso lo Stabilimento di Rassina (AR) la 16^ edizione del Rapporto di Sostenibilità Colacem.

Il management della società, insieme al direttore dello stabilimento toscano, ha descritto l’impegno dell’azienda nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il Rapporto contiene informazioni sui temi più rilevanti individuati attraverso una specifica indagine su un campione rappresentativo dei portatori di interesse (stakeholder).

Attraverso testi, infografiche e tabelle di sintesi, viene fornita una visione d’insieme delle strategie e delle aree di operatività dell’azienda.

Dialogo costante con le comunità locali, neutralità carbonica, prodotti e servizi, gestione e biodiversità delle aree estrattive, sicurezza nei luoghi di lavoro, economia circolare, sono alcuni degli argomenti che informano un rapporto sempre più completo, nel quale la transizione energetica assume un rilievo particolare, anche in considerazione del contesto geopolitico.

Spiccano tra gli investimenti gli oltre 14 milioni di euro per l’impiantistica finalizzata alla sostenibilità, che portano nel triennio 2020-2022 a 38 milioni di euro il totale di investimenti per l’efficienza degli stabilimenti, la protezione dell’ambiente e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Tra gli interventi più importanti, ci sono i nuovi filtri ibridi negli stabilimenti di Gubbio (PG), Sesto Campano (IS) e Rassina (AR) per circa 2,5 milioni di euro ciascuno.

Il Rapporto, revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo le linee guida internazionali GRI-Standards (Global Reporting Initiative), è disponibile nella pagina “Sviluppo Sostenibile” del sito colacem.it.

Alcuni highlight: